Calciomercato Juventus, accordo preliminare per Gvardiol: l’agente vuota il sacco

Calciomercato Juventus, il difensore croato è una delle più luminose stelle del Mondiale. E il suo futuro è sempre più incerto.

Nel suo caso il Mondiale non ha fatto altro che da amplificatore. In tanti, non solo gli addetti ai lavori, hanno potuto ammirare gli innumerevoli pregi di Josko Gvardiol, finora riservati alla ristretta platea degli appassionati della Bundesliga. Il giovane difensore centrale del Lipsia, classe 2002, sta confermando di essere uno dei più forti nel suo ruolo anche con la maglia della sua nazionale, la Croazia, che proprio ieri sera ha strappato un pass per i quarti di finale di Qatar 2022 battendo il Giappone ai calci di rigore.

Ora per Gvardiol e i suoi compagni arriva l’esame più difficile: dovranno vedersela con il favoritissimo Brasile di Neymar, che giusto qualche ora dopo ha letteralmente strapazzato la Corea del Sud, travolta 4-1. Ad ogni modo, le sue prestazioni in Medio Oriente con la selezione a scacchi bianchi e rossi hanno reso ancora più accecante la luce dei riflettori dei più grandi club europei, che ormai da mesi è puntata verso il difensore nativo di Zagabria.

Calciomercato Juventus, Sisic: “Gvardiol si sente felice al Lipsia”

La scorsa estate il Chelsea sembrava pronto a far follie per accaparrarselo e portarlo a Londra per una cifra monstre, poi ha preferito rimandare ogni discorso a giugno 2023. In Italia Gvardiol ha invece due grandi estimatrici: da un lato c’è l’Inter, che l’ha puntato per un eventuale post-Skriniar, se il centrale slovacco dovesse farsi ammaliare dai canti delle sirene del Psg; dall’altro nutre interesse nei suoi confronti anche la Juventus, che ha bisogno di rinforzarsi soprattutto in difesa, in prospettiva di un addio a Bonucci.

Non è però da escludere un’eventuale permanenza in Germania. Il suo agente Marjan Sisic, intervistato da Sky Sport Deutschland, ha assicurato che al momento non esiste alcun discorso preliminare con altri club. “Per quanto riguarda un possibile trasferimento nell’estate 2023 non abbiamo fretta – ha detto – Sicuramente molti top club hanno parlato di lui, ma Josko ha un contratto a lungo termine con il Lipsia e si sente totalmente felice lì”.