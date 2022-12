Calciomercato Juventus, la Roma gela Allegri: 12 milioni

Calciomercato Juventus, la Roma non ci sta e non intende svalutare il proprio gioiello: le ultime indiscrezioni riferite da Sky.

Quella che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti sarà una sessione invernale di calciomercato nella quale la Juventus proverà a sfruttare le varie occasioni che di volta in volta si presenteranno.

Con la consapevolezza di non potersi esibire in affari importanti alla luce delle ben note vicissitudini extra-campo, Cherubini dovrà comunque puntellare quelle zone del campo in cui Allegri si aspetta dei rinforzi. Sotto questo punto di vista, il discorso riguardante le corsie laterali non può essere affatto trascurato. Se per la corsia mancina si spera di perfezionare un affare low cost (Grimaldo continua ad essere in cima alla lista dei desideri della “Signora”, ma occhio all’opzione Cambiaso), diverso è il discorso per l’out di destra. Dopo aver sondato Odriozola, la Juve ha tastato anche la fattibilità dell’operazione Karsdorp, pur cominciando ad intrecciare i primi dialoghi con l’Atalanta per Maehle.

Calciomercato Juventus, intrigo Karsdorp: le ultime di Sky

E proprio per il laterale olandese in forza alla Roma ci sono dei dettagli da non trascurare. Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky, infatti, i giallorossi non avrebbero alcuna intenzione di fare deroghe né sulla formula né sulle cifre dell’operazione. Pinto dunque non si schioda dalla valutazione di circa 10-12 milioni di euro attribuita a Karsdorp, la cui cessione è valutata solo a titolo definitivo. Bocciata dunque l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto caldeggiata qualche settimana fa.

Quest’indiscrezione – se confermata – rappresenterebbe una doccia gelata per la Juventus, che difficilmente entrerà nell’ordine di idee di sborsare quella cifra.