Colpo canadese per la Juventus: il blitz è immediato

Colpo canadese Juventus e blitz immediato. L’ultima idea per rimpolpare lo scacchiere di Allegri.

Siamo ormai entrati in una fase dove il calcio sembra essere uno sport quasi diverso da quello ben noto e ammirato dalle generazioni precedenti. Basti pensare alla crescita vantata dal calcio femminile nel corso di questi lustri ma anche allee tante novità che abbiano avuto a che fare con plurimi aspetti sportivi e non solo.

Un esempio ci è certamente dato anche dall’attuale Mondiale in Qatar, contraddistinto dalla presenza di tante squadre rappresentanti mine vaganti in grado di distinguersi per prestazioni inaspettate e mettere in difficoltà avversari più nobili e maggiormente quotati sulla carta.

Calciomercato Juventus, colpo dal Canada per Allegri: gioca già in Europa

Tra le tante novità di quella che potremmo definire come una vera e propria nuova fase storica, si segnali anche la sempre più diffusa tendenza a dare lustro alle manifestazioni calcistiche in America o Arabia Saudita. Non sempre per giocatori a fine carriera ma anche per talenti più nobili e ancora nel pieno della propria forma.

Bastino gli esempi di Insigne o Bernardeschi, senza ovviamente però avviare discussioni sulle parole dell’ex 33 bianconero che ha in una recente intervista profetizzato la MLS come uno dei campionati più competitivi al mondo. Restando in casa bianconera, basti qui l’evidenziazione di un’importante novità descritta da Voetbal International.

La Juventus avrebbe infatti deciso di puntare su un profilo canadese per rimpolpare il proprio attacco. Lungi dal credere che i talenti più puri derivino unicamente dall’America Latina o dall’Europa, non sono più rari gli esempi di elementi provenienti dagli USA e da stati del Nord.

La suddetta fonte parla infatti di una Juve in corsa per Buchanan attaccante canadese già militante in Europa, con la maglia del Bruges.