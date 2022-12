Calciomercato Juventus, il nuovo Cr7 è un caso: “Vuole andare via”

Calciomercato Juventus, non solo Cristiano Ronaldo. Spunta un altro caso legato al futuro di un giocatore sovente accostato al nome del campionissimo portoghese.

Fatta eccezione per alcuni rarissimi esempi, paragonare Cristiano Ronaldo a determinati giocatori risulta spesso ingeneroso e poco rispettoso nei confronti del palmares e la resa ad altissimi livelli di uno dei giocatori più importanti della storia di questo sport e certamente annoverabile nel corpo dei primi due elementi al mondo di una parentesi calcistica ormai prossima ad estinguersi.

Senza imbatterci in discorsi che rischierebbero di risentire dell’ingerenza di quella simpatia e quell’essere di parte che ha spesso portato molti a esprimersi con miopia senza tenere in considerazione una buona rosa di fattori, ci limitiamo qui a riportare aggiornamenti molto importanti tangenti, come detto, un profilo sovente accostato non solo a Cristiano Ronaldo ma anche alla stessa Juventus.

Calciomercato Juventus, bomba e annuncio sul connazionale di CR7: le ultime su Joao Felix

Il campionissimo portoghese, soprattutto in questi ultimi anni, è stato un po’sulla bocca di tutti, non sempre per motivi positivi. Basti pensare alle varie dinamiche personali che lo abbiano toccato nel corso dell’ultimo lustro e, ancora, alle più recenti e leggere discussioni venutesi a creare in seguito alle difficoltà da lui palesate al Manchester United.

Svincolato di lusso e attualmente unicamente concentrato sul Mondiale in Qatar, di Cristiano si è spesso detto e scritto anche alla luce di accostamenti e confronti con astri nascenti delle nuove generazioni. Più di un confronto è stato fatto anche con Joao Felix, non tanto per caratteristiche ma per la condivisione della nazionalità del talento portoghese e per la luce da lui emanata prima in Portogallo e poi in Liga.

La storia del campioncino costato all’Atletico più di 100 milioni di euro è pressoché nota a tutti, soprattutto in queste ultime stagioni contraddistinte da un’importante incrinatura dei rapporti con i Colchoneros. Su tale fronte, non sfugga quanto riportato da AS dopo le parole del dirigente dei biancorossi, Gil Marin.

Questo il suo annuncio su Joao Felix. “È la scommessa più grande che il club abbia fatto. Penso che abbia un livello molto alto, ma per i motivi per cui ora non vale la pena entrare, il rapporto tra lui e l’allenatore non è buono e nemmeno la sua motivazione. La cosa ragionevole è pensare che andrà via, anche se mi piacerebbe che restasse, ma questa non è l’idea del giocatore“.