Calciomercato Juventus, Pepe in bianconero: 75 milioni

Si sta avvicinando il nuovo anno, un 2023 che sarà probabilmente ricco di novità per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Quanto accaduto nelle ultime settimane porterà sicuri stravolgimenti. Dopo le dimissioni dell’intero Cda e del presidente Agnelli si dovrà partire con un nuovo gruppo dirigenziale nel corso del nuovo anno. Non mancano le ambizioni di alta classifica da parte della squadra di Allegri, che si sta preparando al ritorno in campo in serie A a gennaio. Anche se tanti elementi della sua rosa sono attualmente impegnati ai mondiali.

Difficile dire se già nel corso della finestra dei trasferimenti invernali ci saranno quelle novità tanto attese dal mercato. Allegri avrebbe sì bisogno di qualche novità specie in difesa, ma molto probabilmente se ne riparlerà nel corso dell’estate. Non è da escludere però qualche colpo low cost, i tifosi attendono con ansia. Tuttavia è lecito sognare anche in grande, il prossimo anno dovrebbe continuare il percorso di rinnovamento della rosa.

Juventus, strada in salita per Pepe: prezzo altissimo e grande concorrenza

Anche in attacco si potrebbero cercare delle nuove pedine per rinnovare il reparto offensivo e secondo le ultime voci che arrivano dal Portogallo anche i bianconeri sarebbero interessati ad un calciatore del Porto. “A Bola” scrive infatti che la Juventus sarebbe sulle tracce di Pepe, laterale offensivo classe 1997 dotato di tecnica e velocità. Ma c’è un problema importante e riguarderebbe il prezzo del suo cartellino. Il Porto infatti lo valuta circa 75 milioni di euro. Una somma decisamente importante che non pone i torinesi in pole position. Tanto più che alle prestazioni di Pepe sarebbero interessate pure Arsenal e Chelsea, pronte a fare uno sforzo per riportarlo in Inghilterra.