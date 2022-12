Calciomercato, game over Juventus: accordo trovato con l’Arsenal

Calciomercato Juventus, adesso la situazione per il difensore sembra andare in una direzione opposta alle aspettative: i dettagli.

Non buone notizie per quanto concerne il mercato. Uno degli obiettivi principali per la difesa, adesso, sembra intenzionato più che mai a raggiungere una sola squadra per il suo futuro.

La Juventus e nelle ultime settimane anche la Roma starebbero cercando un rinforzo difensivo. Tutto portava ad un solo nome, che andrà in scadenza proprio con il suo attuale club tedesco. Si tratta del classe 1999 Ndicka che, stando alle ultime indiscrezioni riferite da ‘Il Romanista’, avrebbe già trovato un accordo con un altro club.

Calciomercato Juventus, Ndicka accordo trovato con l’Arsenal

Secondo, infatti, l’indiscrezione il giocatore avrebbe raggiunto già un pre accordo con l’Arsenal di Arteta per arrivare a giugno da free agent in Premier League. Certamente una pessima notizia per i bianconeri lo avevano identificato come rinforzo necessario in difesa: un nuovo centrale da affiancare a Bremer.

Adesso, purtroppo, la trattativa sembra apparentemente chiusa. Delusione che si estende anche alla Roma dello special one, anche lei a caccia proprio del difensore centrale in scadenza. La Juventus dovrà puntare su nuovi profili o approfittare della crescita di Gatti, giocatore che in questa stagione non è stato ancora utilizzato così tanto come si poteva immaginare ad inizio stagione. Da giugno è possibile che alcuni giocatori presenti in rosa lasceranno la squadra di Allegri. Si parla di un addio di Rugani ma anche sulle fasce ci potrebbe essere un restyling e, pertanto, la Juventus dovrà puntare su nuovi profili in questione. Tutto ancora da decidere dunque ma, adesso, la pista per Ndicka si ferma già sul nascere. Il giocatore vuole la Premier e l’Arsenal sembra il club ideale per lanciarlo definitivamente nel calcio che conta ai vertici europei.