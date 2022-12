Calciomercato, doccia gelata Juventus: sì alla Roma

Calciomercato Juventus, doccia gelata dopo il sì alla Roma di Mourinho. Le ultime sul colpo in Premier League.

Abbiamo sovente evidenziato come si sia creato in questi ultimi anni la tendenza a concretizzare importanti rapporti con il campionato inglese, come testimoniato da plurime operazioni che hanno interessato diverse realtà della nostra Serie A e club di oltremanica, più e meno nobili.

Esempi del passato recente non mancano: bastino i nomi di Tomori e Abraham per Milan e Roma per comprendere come spesso si siano riusciti a incastrare i tasselli giusti per favorire l’approdo del nostro Paese di elementi cresciuti calcisticamente in Inghilterra e alla fine rivelatisi adatti anche ad una realtà diversa come quella italiana.

Restando in casa Juventus, poi, sono diversi gli esempi che si potrebbero considerare coerenti a questo discorso, alla luce dei tanti arrivi dalla Premier concretizzatisi nel corso di questi anni, seppur non sempre funzionali o utili alla causa.

Calciomercato Juventus, ha detto sì alla Roma: niente affare a zero in difesa

L’ultimo scenario è quello di Denis Zakaria, che ha salutato Torino dopo meno di un anno, approdando al Chelsea in prestito sul finire della scorsa campagna acquisti estiva. In attesa di comprendere se ci siano i margini per assistere a nuove osmosi tra Juventus e club inglesi, intanto, giungono aggiornamenti su tale fronte non molto rassicuranti.

L’esigenza juventina di rinforzare il proprio reparto arretrato è ormai cosa nota, così come altrettanto conosciuta è l’attenzione della dirigenza nella ricerca di profili validi per rimpolpare retrovie esigenti nuove modifiche, anche dopo gli ingaggi di Bremer o Gatti. Secondo “Il Romanista”, però, uno degli elementi accostati alla Juventus avrebbe detto di sì alla squadra di Mourinho.

Ci riferiamo a Soyuncu del Leicester, in scadenza a giugno e monitorato per qualità e situazione contrattuale da diverse società, bianconera inclusa. Il turco avrebbe fatto sapere di gradire il trasferimento all’ombra del Colosseo in vista di un’esperienza con le Foxes ormai prossima alla conclusione.