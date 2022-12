Juventus rimessa in gioco: addio a zero, il verdetto è senza appello

Calciomercato Juventus, non partirà a gennaio: il domino che potrebbe favorire i bianconeri in estate. Le ultime dall’Inghilterra.

Da anni la Juventus trova nel mercato degli svincolati un’ottima fonte dalla quale attingere risorse importanti per le proprie sessioni di calciomercato. Se gli innesti di Pogba e Di Maria almeno per il momento non hanno pagato, non si possono dimenticare gli affari low cost che hanno contribuito a scrivere svolte importanti nella storia calcistica bianconera.

Alla luce delle ben note vicissitudini extra-campo, non è escluso che nei prossimi mesi la “Vecchia Signora” possa chiudere nuovi affari a parametro zero. La volontà di puntellare zone nevralgiche del campo non è di certo scemata, e Cherubini sta continuando a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni intriganti da consegnare ad Allegri.

Calciomercato Juventus, Tielemans non lascia il Leicester a gennaio

Non è ancora sparito dai radar della Juventus il profilo di Youri Tielemans. Il belga, legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023, piace a diversi club in giro per l’Europa, pronte ad affondare il colpo. Sotto questo punto di vista, il Barcellona sembra essere in pole position per l’acquisto della mezzala delle “Foxes”: neanche l’Arsenal, però, intende mollare la presa, e continua sotto traccia a lavorare all’operazione. Un intreccio che però potrebbe surriscaldarsi soltanto in ottica estiva.

Secondo quanto riferito da “Leicestershire Live” infatti, salvo clamorosi colpi di scena Tielemans non lascerà il Leicester a gennaio. All’ombra del King Power Stadium si vuole continuare a puntare con forza su uno dei gioielli della compagine di Brendan Rodgers. Con le trattativa per il rinnovo che però stentano a decollare, l’opzione più credibile resta dunque una separazione a zero tra le parti. Scenario che potrebbe quindi rimettere in gioco la Juventus, che in vista di gennaio sarebbe stata tagliata fuori.