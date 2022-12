Calciomercato Juventus, tempesta Barça: Xavi li ha chiesti entrambi

Non finiscono mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus in un 2023 che potrebbe riservare diverse sorprese.

Cosa succederà a gennaio è ancora troppo presto, perché c’è l’incognita societaria da scoprire. Le dimissioni di Allegri e dell’intero cda della società hanno chiuso un’era calcistica per la Juventus. Un’era di grandi trionfi che non sarà affatto semplice replicare. Il nuovo gruppo di dirigenti che sarà chiamato a guidare il club però avrà le stesse ambizioni e la stessa missione: portare i bianconeri verso nuovi traguardi.

Allegri e i suoi uomini stanno preparando una seconda parte di stagione da protagonisti. Con tanta voglia di far bene e magari riuscire a lottare per lo scudetto. Servirebbe qualche nuovo innesto, ma probabilmente le operazioni di mercato riguarderanno già la prossima stagione. Con alcuni obiettivi che però nel frattempo potrebbero sfumare.

Juventus, Barcellona in pressing su Dalot e Jorginho

Ci sono alcuni giocatori che infatti la Juventus starebbe seguendo da diverso tempo in vista proprio della prossima stagione. Uno è il laterale destro Diogo Dalot, l’altro il regista azzurro Jorginho. Che si avvicina alla scadenza del suo contratto con il Chelsea. Giocatori di grande spessore internazionale che non hanno assolutamente bisogno di presentazioni. E’ chiaro dunque che elementi del genere attirino l’attenzione non solo della Juve ma anche di altri club europei. Uno di questi è il Barcellona. Che stando a quanto riportato dal sito “Culemania.com” avrebbe intenzione di portare entrambi i giocatori nella Liga spagnola. Su esplicita richiesta dell’allenatore Xavi che ha intenzione di inserire sia Dalot che Jorginho nello scacchiere tattico dei blaugrana.