Niente Juventus, soluzione anti Annibale: l’asta con l’Inter è da brividi

Niente Juventus, i nerazzurri proveranno fino all’ultimo a convincerlo a venire in Italia. Su di lui anche diversi top club d’Europa.

La Serie A ricomincerà tra poco meno di un mese e la Juventus vuole fare di tutto per arrivare pronta all’appuntamento, ripartendo da dove aveva lasciato ad inizio novembre. E cioè dalle sei vittorie consecutive – senza subire gol – che l’avevano riportata nelle zone che contano. Il Mondiale di Qatar 2022 nel frattempo si è ormai avviato verso la sua fase conclusiva. Venerdì inizieranno i quarti di finale e tanti giocatori bianconeri che hanno preso parte alla rassegna iridata sono ancora impegnati con le rispettive nazionali.

Massimiliano Allegri dovrà dunque attendere per riavere l’intera rosa a disposizione. Intanto il tecnico livornese ha diretto i primi allenamenti post-sosta, in attesa di affrontare le prime gare amichevoli. La prima sarà contro l’Arsenal, primo in Premier League: appuntamento fissato per il 17 dicembre. E nonostante il terremoto giudiziario che ha investito in pieno il club, “provocando” le dimissioni dell’intero Consiglio d’amministrazione, l’argomento mercato diventa man mano sempre più caldo. Come si muoverà la Juventus a gennaio?

Niente Juventus, c’è la fila per Thuram

Ancora non è dato saperlo, pare che ad un’entrata dovrà per forza corrispondere un’uscita. Non si scappa (per il momento). Si respira insomma un clima da austerity dopo quello che è appena successo. Ciò però non impedisce al direttore sportivo Federico Cherubini di continuare a monitorare alcune situazioni. Pare infatti che si stia interessando anche la Signora a Marcus Thuram, figlio d’arte – il padre Lilian vestì il bianconero nei primi anni 2000 – che è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach.

Il classe ’97 che si sta mettendo in mostra in questo campionato del mondo sembra voglia scegliere con calma la sua prossima squadra, come riferisce il portale calciomercato.it. Su di lui, oltre alla Juventus, ci sarebbero Bayern Monaco, Atletico Madrid e Aston Villa.