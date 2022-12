Calciomercato Juventus, Conte back e quel tocco alla Harry Potter: cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, Conte bis in bianconero da giugno? Tutti i dettagli sul potenziale ritorno dell’ex capitano e tecnico bianconero.

Dal ‘Corriere dello Sport’ si analizza il caso Antonio Conte. Come sappiamo il tecnico leccese andrà in scadenza con il Tottenham a fine stagione ed è tutt’altro che sicuro il suo rinnovo. Ciò potrebbe, clamorosamente, stravolgere il suo futuro in direzione, proprio, Juventus bis.

Inoltre l’addio di Andrea Agnelli da presidente ha aumentato, nelle ultime settimane, la suggestione di un possibile ritorno. Ma cosa c’è di vero? Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, adess, il ritorno di Conte ha un minimo verdetto.

Calciomercato Juventus: ‘Ritorno Conte è ancora suggestione’

Per il momento, il ritorno di Antonio Conte è pura suggestione. Infatti, nonostante si sia parlato di un suo possibile rientro a Torino vista l’attuale situazione della squadra cha sembra doversi rilanciare in toto, proprio allo stesso modo del primo ciclo di Antonio Conte quando diventò tecnico bianconero, adesso, il suo ‘comeback’ appare illusorio.

Infatti, già Elkann è stato chiaro per il momento, o meglio, sulle cosiddette certezze da qui in avanti. Allegri avrà un ruolo importante in questa Juventus e per il momento è l’unico che non viene discusso. Ci sarà infatti un probabile ruolo cruciale del tecnico che potrebbe prendere voce anche in possibili acquisti e gestioni della squadra. Tutto poi verrà rivalutato a giungo, ma per il momento, come sottolinea Il ‘Corriere dello Sport’, il ritorno di Antonio Conte è tutt’altro che sicuro, anzi, appare una suggestione e nulla più. Occorrerà però aspettare la fine della stagione per avere un verdetto visto che, come il mercato insegna, nulla è realmente scontato, soprattutto in questi momenti. Pertanto, in attesa del verdetto anche delle indagini sportive, la Juventus dovrà puntare tutto su Allegri e sul continuo della stagione che partirà subito dopo i Mondiali.