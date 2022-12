Calciomercato Juventus, le mani dell’ex sul “principe della difesa”: ansia bianconera

Calciomercato Juventus, adesso l’ex tecnico è pronto ad acquistarlo adesso sulla certezza in difesa: tutti i dettagli dell’operazione.

In casa bianconera si pensa al presente ma anche al futuro. Certamente ci sarà bisogno di integrare un nuovo difensore centrale da affiancare a Bremer, e in un certo senso, le quotazioni per il difensore del Viallareal sono sempre state alte.

Ma come, spesso, capita nel mercato del calcio, sempre più economico e con diverse squadre con ampie manovre a disposizione, capita, che queste suggestioni rimangano tali. In un certo senso, adesso, il futuro di Pau Torres potrebbe essere sì altrove ma dal suo ex tecnico del Villareal: Emery.

Calciomercato Juventus, Emery ‘chiama’ Pau Torres all’Aston Villa

E proprio come scrivono dal portale estero ‘birminghamlive.co.uk’, adesso, il futuro del difensore potrebbe essere non in Italia ma in Premier League. L’Aston Villa ha grosse ambizioni e intende rilanciarsi ad alti livelli, tanto, da puntare uno dei difensori centrali certamente ai vertici delle richieste dei grandi club europei. Pau Torres, attualmente al Villareal, potrebbe diventare la suggestione dell’anno per volere dell’ex tecnico Emery, con cui lo stesso giocatore ha maturato un ottimo rapporto proprio ai tempi del Villareal.

La Juventus, purtroppo, ricorderà il club spagnolo anche per l’eliminazione dalla Champions proprio per mano della squadra in questione. Pau Torres fu uno dei protagonisti ma adesso il suo futuro potrebbe essere già deciso. La Premier League rappresenta a tutti gli effetti un autentica suggestione per il giocatore che potrebbe non volersi lasciar sfuggire questa occasione davvero suggestiva. Inoltre, Emery, gli permetterebbe un ruolo da autentico protagonista per rilanciare il club e puntare ai piani alti della classifica. Staremo a vedere quale sarà la scelta definitiva del giocatore che sembra volenteroso di provare una nuova avventura estera.