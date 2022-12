Ritorno (im)possibile di Marotta alla Juventus: “Lo ha fatto sapere”

Ritorno (im)possibile di Marotta alla Juventus, continua a circolare insistentemente il nome dell’ex direttore sportivo.

John Elkann sembra avere le idee chiare. L’amministratore delegato di Exor nei mesi che verranno avrà il non semplice compito di ricostruire dalle fondamenta l’assetto societario della Juventus, il fiore all’occhiello della holding controllata dalla famiglia Agnelli. Lo scorso 28 novembre si è chiuso un importante capitolo. Le dimissioni annunciate in massa dal vecchio Consiglio d’amministrazione danno vita a nuovi scenari, che per adesso però si possono solamente ipotizzare. Si fanno tanti nomi – uno su tutti quello di Alex Del Piero, la figura identitaria che chiedono a gran voce i tifosi – ma per sapere chi dirigerà il club a partire da gennaio 2023 bisognerà avere pazienza. E attendere.

Un primo segnale, intanto, è arrivato con la nomina a presidente di Gianluca Ferrero, uomo che finora in Juventus si è occupato di conti e bilanci. Un “tecnico”, se vogliamo. Nonché persona di fiducia di Elkann, che pretende una netta discontinuità con il passato.

Ritorno (im)possibile di Marotta alla Juventus, la smentita di Biasin: “Vuole restare all’Inter”

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla anche di un eventuale ritorno di Beppe Marotta. Il nome dell’attuale amministratore delegato dell’Inter in realtà circola già da un po’ di tempo. Ed è probabilmente il primo che è balzato fuori dopo il terremoto societario di quindici giorni fa. Marotta, al di là del “tradimento” concretizzatosi tre anni fa con il passaggio in nerazzurro, a Torino ha lasciato un ottimo ricordo. A lui sono legati anni straordinari, con una Juve che vinceva a ripetizione e faceva incetta di titoli. E soprattutto solida dal punto di vista finanziario.

Si vocifera molto di un possibile ritorno dell’ad dell’#Inter Giuseppe #Marotta alla #Juventus. Rispetto a queste voci il diretto interessato fa sapere di non avere alcuna intenzione di lasciare il club nerazzurro. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 9, 2022

L’ex direttore sportivo bianconero è lusingato dalle avances di Elkann ma per il momento avrebbe fatto sapere che la sua intenzione è quella di restare a Milano, come riferisce il giornalista Fabrizio Biasin. Il Corsport oggi invece raccontava di un Marotta “sfinito” per via delle difficoltà finanziarie che stanno affliggendo Suning, la proprietà dell’Inter.