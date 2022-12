Calciomercato Juventus, intreccio con il Bayern: ennesimo ribaltone

Calciomercato Juventus, ci sono anche i bavaresi sul giocatore che in questi giorni sta incantando in Qatar.

Per molti giocatori i Mondiali servono anche a questo: dimostrare le proprie qualità sul palcoscenico calciistico più grande che esista. Un’occasione irripetibile che in tanti stanno sfruttando anche in Qatar, dove va in scena in scena la ventiduesima edizione dei campionati del mondo. Ieri, ad esempio, è stata la serata di Dominik Livakovic, l’estremo difensore della Croazia he ha ipnotizzato Neymar e compagni nel quarto di finale con il Brasile. Oltre a parare di tutto nel corso dei 120 minuti, il portiere di proprietà della Dinamo Zagabria è stato nuovamente decisivo durante la lotteria dei rigori.

Aveva già fatto miracoli nell’ottavo contro il Giappone, diventando automaticamente uno dei protagonisti della cavalcata della selezione di Zlatko Dalic. La Croazia, soprattutto grazie alle sue prodezze, martedì si giocherà l’accesso alla seconda finale consecutiva contro l’Argentina di Leo Messi. Un’impresa impensabile ad inizio torneo.

Calciomercato Juventus, Nagelsmann pensa a Livakovic per sostituire l’infortunato Neuer

Nato a Zara nel 1995, Livakovic potrebbe presto finire nel mirino di diversi top club europei. È questo infatti il momento giusto per effettuare il grande salto. Il suo nome è stato accostato anche alla Juventus, che secondo radio mercato lo starebbe valutando per il dopo-Szczesny. La grande concorrente dei bianconeri, tuttavia, sembrerebbe essere il Bayern Monaco, che oggi è stato costretto a “salutare” Manuel Neuer per il resto della stagione. Il portierone della nazionale tedesca e dei bavaresi si è fatto male sciando e resterà fuori fino alla prossima estate. Una tegola per il tecnico Julian Nagelsmann, che secondo la Bild sta pensando a Livakovic per sostituire il suo titolarissimo.