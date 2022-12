Calciomercato Juventus, assalto bianconero per Joao Felix: ha già detto sì

Calciomercato Juventus, assalto bianconero per Joao Felix e sì già pronunciato. Tutti gli aggiornamenti su uno dei profili più seguiti e importanti del nostro continente.

Il portoghese ha sin dai primissimi momenti della sua prima carriera ottenuto l’etichetta di enfant prodige, come emerso anche dalla cifra spesa dall’Atletico Madrid per prelevarlo in Portogallo e portarlo sotto l’egida di Simeone. Pur continuano a sciorinare qualità e talento, il connazionale di Ronaldo si è però pian piano adagiato su uno status quo meno importante di quello previsto.

Questo ha portato lui a non essere più considerato come un incedibile e, anzi, ad essere insieme allo stesso mister uno dei nomi maggiormente vicini all’addio, soprattutto durante i diversi momenti di difficoltà vissuti dai Colchoneros. Aspettarsi offerte simili a quelle che permisero all’Atletico di portarlo in Liga sembra ad oggi utopistico, a maggior ragione se si considerano i diversi dubbi che potrebbero riguardare società eventualmente interessate al suo acquisto.

Calciomercato Juventus, non solo il Newcastle: Joao Felix ha detto sì

Pur continuando a vantare un valore e una centralità fuori discussione, Joao Felix ha dimostrato in questi anni un’integrità fisica non proprio encomiabile e la stessa posizione assunta dal club nei suoi confronti sembra lasciar intendere come una sua sortita sia comunque tutt’altro che impossibile.

Per l’addio definitivo servirà comunque un’offerta degna del suo comunque altissimo valore e non sono da escludersi rialzi legati alle tante avances giunte nel corso di questi mesi. Joao Felix fa gola soprattutto in Premier League, laddove si segnala non solo un fortissimo interesse bianconero da parte del Newcastle ma anche del Manchester United. Reduce dall’addio di Ronaldo (che ha lo stesso agente di Joao), non è da escludersi un approdo del portoghese ad Old Trafford.

Giocare per i Red Devils rappresenterebbe ad oggi infatti un grande obiettivo per il talentuoso attaccante e, secondo, Football Transfers avrebbe già detto di sì, manifestando espliciti aperture di fronte a tale scenario.