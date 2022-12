Calciomercato Juventus, il colpo Scudetto arriva dai Mondiali: Cr7 tirato in ballo

Calciomercato Juventus, il colpo scudetto arriva dai Mondiali. Ecco a chi pensano i bianconeri per rinforzare l’attacco

L’esclusione contro la Svizzera di Cristiano Ronaldo ha fatto scalpore. Ma alla fine il Portogallo è andato avanti lo stesso e oggi affronta il Marocco ai quarti in una partita che potrebbe davvero aprire le porte della semifinali ai lusitani. C’è curiosità e anche tanta per capire se CR7 riprenderà il suo posto in squadra anche se, c’è da dirlo, quel Goncalo Ramos che l’ha sostituito non lo ha fatto per nulla rimpianger.

Ed è proprio il 21enne del Benfica che sarebbe entrato nel mirino della Juventus. Tre presenze e altrettante reti al Mondiale, ha un contratto in scadenza nel 2026. Il club proprietario del cartellino, insomma, è tranquillo sotto questo aspetto e spera sicuramente che si possa scatenare un’asta attorno al giocatore.

Calciomercato Juventus, Ramos nel mirino

Il profilo dell’attaccante però non piace solamente a Cherubini. Secondo il giornalista Ekrem Konour infatti molte società di Serie A stanno monitorando la sua situazione. Napoli e Inter principalmente lo hanno messo nel mirino, ma la Juve potrebbe cercare di anticipare la concorrenza iniziando immediatamente quelli che potrebbero essere dei colloqui per il prossimo mese di gennaio. Un colpo alla Vlahovic insomma, con l’attaccante ex Fiorentina arrivato nella sessione invernale appunto per evitare intromissioni poi in estate quando le varie società vogliono fare il grosso degli investimenti.

Quella di oggi sarà un’altra occasione per vederlo all’opera in una competizione che di solito ai giovani fa tremare le gambe. Così non è stato per lui alla prima uscita da titolare in un ottavo: ha subito sbloccato il match e poi ha fatto doppietta. Con personalità da vendere. Cosa, questa, da non sottovalutare.