Calciomercato Juventus, scintille con il Real: gratis da Allegri

Calciomercato Juventus, scintille con il Real Madrid per il giocatore in scadenza. Allegri se lo prende gratis

Scintille con il Real Madrid sul mercato. Anche se per i Blancos non è una priorità e questo potrebbe aiutare Allegri nella corsa all’esterno che gioca nel Manchester United, che ha un contratto in scadenza nel 2023, e che comunque sarebbe vicino ad un accordo per il rinnovo. Certo, ancora la fumata bianca non c’è stata e allora le cose possono cambiare: e la Juve continua a monitorare con estremo interesse la situazione attorno al diciottenne Alejandro Garnacho.

Secondo todofichajes.com, i bianconeri, anche per via della situazione economica che si è creata e soprattutto dopo le dimissioni di Agnelli e dell’intero cda, guardano soprattutto ai possibili colpi a parametro zero. E uno di questi potrebbe essere l’esterno sinistro che a suon di prestazioni starebbe diventando uno degli obiettivi principali. Un elemento da tenere sotto la lente d’ingrandimento per la prossima stagione, soprattutto se la già citata fumata bianca non dovesse arrivare.

Calciomercato Juventus, sfida Real per Garnacho

Nato a Madrid ma con passaporto anche argentino, Garnacho è un attaccante esterno che gioca principalmente a sinistra ma che non disegna anche l’impiego dall’atro lato del campo. Contratto in scadenza, come detto, quest’anno ha messo a referto 7 presenze tra Premier League ed Europa League segnando due reti. Per l’età che ha è uno da attenzionare.