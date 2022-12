Calciomercato Juventus, assist Bayern: Allegri ora sogna in grande

Non finiscono mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus. Del resto il 2023 ormai è davvero molto vicino.

Ci sono ancora tanti punti interrogativi da sciogliere in casa bianconera, a partire ovviamente dalle questioni societarie. Gennaio sarà un mese chiave, anche perchè ricomincerà il campionato e la formazione di Allegri ha senz’altro tutte le carte in regola per lottare per obiettivi importanti. A patto di riuscire a trovare la concentrazione giusta estraniandosi da tutte le vicende extra-campo.

Gennaio però è anche il mese del calciomercato e i tifosi vorrebbero senz’altro vedere dei volti nuovi con la maglia della loro squadra del cuore. Non si sa però se alla riapertura delle trattative ci sarà l’opportunità di rinforzare l’attuale organico. Di sicuro però si continuerà a lavorare in ottica futura.

Juventus, Bayern su Gvardiol: via libera per Ndicka?

Non ci sono dubbi sul fatto che la priorità della Juventus per il futuro sia quella di trovare dei nuovi difensori. Non solo sulle corsie esterne, ma anche in mezzo dove c’è bisogno di ringiovanire il pacchetto dei centrali. Una buona notizia potrebbe essere per la Juventus quella che riporta “Footmercato”, ovvero il fatto che il Bayern Monaco abbia posto il croato Gvardiol come suo primo obiettivo per rinforzare la retroguardia. Un segnale che i tedeschi avrebbero mollato come possibile colpo per l’estate Ndicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte che si avvicina alla scadenza del suo contratto e che dunque potrebbe essere ingaggiato a parametro zero. Semaforo verde dunque possibile per i bianconeri, che però se davvero vorranno prendere questo giocatore dovranno battere una folta concorrenza.