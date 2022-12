Calciomercato Juventus, Del Piero-back: l’indizio-sentenza è ‘ufficiale‘

Calciomercato Juventus, molti sognano il ritorno di Alessandro Del Piero a Torino: c’è un indizio che vale quasi come una sentenza ufficiale

Se ne è parlato immediatamente. Addirittura il giorno successivo alle dimissioni di Agnelli e dell’intero consiglio d’amministrazione della Juventus. Il ritorno di Alessandro Del Piero è sognato da molti tifosi bianconeri, che vedrebbero di buon occhio – senza esagerare nei termini – il “reintegro” dell’ex capitano, uno degli uomini più amati dal popolo della Vecchia Signora. Uno degli uomini che ha fatto davvero la storia di questa società.

Elkann, a quanto pare, e secondo quanto raccontato dai giornali, vorrebbe diversi ritorni. Non solo quello del numero 10, indimenticato, che nel giorno della sua ultima partita ha fatto piangere tutti, ma anche quello di Marotta, da strappare all’Inter in questo caso. Di problemi, con Del Piero, sotto questo aspetto, non ce ne sarebbero. Lui è libero di andare dove vuole e quando vuole e ha ancora casa a Torino, quindi nemmeno problemi logistici per lui ci sarebbero. Più passa il tempo e più la sensazione è che possa finire davvero in questo modo. Anche perché è arrivato un indizio che assomiglia quasi ad una sentenza. Mancano praticamente sono i crismi dell’ufficialità.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Del Piero: la quota è clamorosa

I quotisti di Snai hanno deciso di dare un “prezzo” al rientro di Del Piero alla Juventus. Praticamente lo danno per certo visto che si gioca 1,35 volte la posta. E per chi mastica le scommesse, ma anche per chi non è bravo, significa solamente una cosa: che ci siamo. Entro il 4 giugno del 2023 – lì, si chiude, il tempo dato dai bookmaker – Alessandro dovrebbe tornare in bianconero con un ruolo completamente diverso da quello che lo ha visto protagonista per molto, moltissimo tempo.

I segnali, praticamente, ci sono tutti. Manca qualcosa. Forse l’annuncio ufficiale del nuovo presidente Ferrero che ormai è imminente e deve essere solamente ratificato nella prossima riunione dell’assemblea. Poi la strada sarà davvero in discesa.