La quiete dopo la tempesta: ansia Juve, incontro imminente

Calciomercato Juventus, la situazione del terzino è ancora tutta da decidere: un nuovo colpo di scena è possibile.

Epicentro importante delle prossime mosse di mercato della Juventus, le corsie esterne rappresentano un autentico banco di prova in casa bianconera.

Oltre a sondare la situazione relativa al possibile erede di Juan Cuadrado, nel dossier di Cherubini da tempo sono entrati diversi esterni di piede mancino. Con il rinnovo di Alex Sandro in alto mare e con Pellegrini destinato a cambiare nuovamente aria, in attesa del possibile ritorno alla base di Cambiaso la Juventus ha cominciato a cautelarsi. Uno dei nomi più caldi accostati alla “Vecchia Signora” è sicuramente quello di Alejandro Grimaldo, il cui contratto con il Benfica scade la prossima estate. Proprio in merito a questo fronte trapelano importanti aggiornamenti da prendere in considerazione.

Calciomercato Juventus, fissato un altro round per il rinnovo di Grimaldo

Secondo quanto riferito da “A Bola“, infatti, il Benfica non avrebbe ancora perso le speranze in merito al possibile rinnovo di Grimaldo. Dopo gli ultimi tentativi andati a vuoto, infatti, i lusitani avrebbero messo in agenda nuovi incontri con l’entourage dello spagnolo per provare a trovare la quadra. Nei prossimi giorni, a tal proposito, è fissato un altro summit per provare a ridurre la distanza tra domanda ed offerta. Sebbene ci sia ancora sensibile distanza tra le parti, in casa Benfica trapela ottimismo sulla positiva conclusione della trattativa. Sarà necessaria dunque una sorta di compromesso per trovare la fumata bianca definitiva e scrivere la parola fine ad una telenovela che si trascina da diverso tempo. Juve in all’erta.