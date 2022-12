Dal Napoli alla Juventus: tentazione monstre, l’intrigo è deluxe

Calciomercato Juventus, insieme all’Inter, il club bianconero monitora la situazione per un profilo davvero al caso di Allegri: i dettagli.

Potrebbe esserci un vero e proprio derby d’Italia in difesa. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Ekmer Konur’, i due club ai vertici della Serie A seguirebbero con molta attenzione la situazione relativa ad uno dei difensori esplosi in questa stagione al Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni, sia Inter ma soprattutto Juventus, sarebbero interessate al difensore sudcoreano del Napoli esploso, letteralmente, in questa stagione che, per altro, vede i partenopei primi il classifica con uno score davvero importante e differenza di punti sulle avversarie ai vertici della Serie A.

Calciomercato Juventus, derby d’Italia per Kim Min-Jae

Non solo la Juventus ma anche l’Inter seguirebbe con attenzione gli sviluppi relativi al giovane Kim Min-Jae: una delle vere e proprie stelle di Spalletti acquistato dal Napoli per salvaguardare la partenza di Koulibaly passato, come sappiamo, al Chelsea in Inghilterra.

Il giocatore in poco tempo dal suo arrivo ha subito, letteralmente, messo in luce la sua qualità e adesso le pretendenti diventerebbero ben due. Classe ’96 e già capace di fare la differenza in grandi club, anche in Europa, il sudcoreano potrebbe essere conteso proprio da Juventus e Inter nella prossima stagione ma occhio anche a sempre possibili inserimenti di club esteri. Certamente il Napoli non vorrà lasciarlo partire a prezzo di saldo, soprattutto se dovesse venderlo in Italia. Ci aspettiamo quindi richieste importanti da parte del club partenopeo. Ma questo si potrà scoprire soltanto nei prossimi mesi qualora, appunto, si aprisse una vera e propria trattativa nei confronti del difensore centrale sorpresa di questa Serie A.