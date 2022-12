Calciomercato, addio Juventus: il Tottenham paga per intero la clausola

Calciomercato, addio Juventus: il Tottenham è pronto a pagare per intero, o quasi, la clausola rescissoria che lo lega al suo attuale club

Antonio Conte mette il bastone tra le ruote alla Juventus, andando a pagare per intero, o quasi, la clausola per un giocatore che anche i bianconeri avevano messo nel mirino. Certo, c’è da dirlo e da sottolinearlo, Cherubini non aveva ancora iniziato una vera e propria trattativa, ma sicuramente anche per quella che sarà la rivoluzione per la prossima stagione, lo aveva messo nel mirino. Ma dalle parti di Londra, per via di alcuni problemi difensivi, hanno deciso, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Correio De Manha, di accelerare.

Il nome è quello di Pedro Porro, esterno destro di difesa, che all’occorrenza può essere impiegato anche in mezzo al campo, sempre sulla corsia, dello Sporting. Spagnolo, con un passato al Manchester City prima di essere ceduto in maniera definitiva ai lusitani, la sua esperienza nel massimo campionato portoghese potrebbe finire ben presto stando alle indicazioni che arrivano. Conte vuole un sostituto di Emerson Royal, uno che ha deluso tutti fino al momento, e non ha nessuna intenzione di aspettare.

Calciomercato, Pedro Porro al Tottenham

Paratici che gestisce le vicende della squadra londinese, potrebbe pagare 39 milioni di euro per il cartellino del giocatore, avvicinando sensibilmente la clausola rescissoria che stando alle ultime indiscrezioni è di 45 milioni. Una cifra che lo Sporting ovviamente non ha nessuna intenzione di rifiutare e allora la partenza appare quasi cosa fatta, decisa.

Cherubini, quindi, dal proprio canto, dovrà per forza guardare verso altri lidi per sostituire quei giocatori che alla fine della stagione saluteranno la compagnia. E lo dovrà fare in maniera celere se non vuole essere bruciato sul tempo da quelle che sono le concorrenti.