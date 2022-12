Si sta avvicinando l’inizio del 2023 e con esso riapriranno anche le trattative di calciomercato per la Juventus (e non solo).

La formazione bianconera allenata da Massimiliano Allegri nel corso del nuovo anno proverà a dare l’assalto al tricolore. Dopo aver chiuso nel migliore dei modi il 2022 calcistico, Bonucci e compagni hanno tutte le carte in regola per cercare di risalire ancora la china e avvicinarsi al Napoli capolista. Certo il tecnico avrebbe bisogno di qualche nuovo innesto, ma probabilmente per vedere acquisti e cessioni della Juventus bisognerà attendere la prossima estate.

La situazione societaria è ancora in fase di definizione dopo l’addio del presidente Agnelli e dell’intero cda e questo potrebbe far slittare qualche colpo alla prossima stagione. Nel frattempo però alcuni potenziali obiettivi della formazione torinese potrebbero svanire, visto che le altre grandi squadre europee non restano a guardare.

Juventus, il Liverpool all’assalto di Thuram

E’ il caso ad esempio del figlio d’arte Marcus Thuram, attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach. Il calciatore è in scadenza di contratto e questo lo rende un obiettivo molto appetibile per diversi club, non solo italiani ma anche inglesi, francesi e tedeschi. Come scrive “Fichajes” però il futuro del calciatore potrebbe essere in Inghilterra e il suo trasferimento potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Il Liverpool infatti sta cercando un sostituto di Luis Diaz, infortunato, e in generale un rinforzo per un reparto offensivo che è stato falcidiato dagli infortuni nel corso degli ultimi mesi. Proprio Thuram sarebbe un obiettivo ampiamente alla portata, considerando che il costo del suo cartellino non potrebbe essere alto. E per il giocatore la Premier League rappresenterebbe senz’altro una vetrina molto importante, tanto più in una squadra molto ambiziosa come quella allenata dal tedesco Jurgen Klopp.