Incubo radiazione per la Juventus: “Sospenderei il campionato”

La Juventus si sta preparando alla ripresa delle ostilità in campionato, con l’inizio del nuovo anno che sarà un vero spartiacque bianconero.

Da un lato c’è la squadra di Massimiliano Allegri, che deve rimanere concentrata sulle vicende di campo. Ci sono tutte le carte in regola per far sì che si possa disputare una seconda parte di stagione ad alto livello. Cercando di far bene sia in campionato che in Europa League.

Dall’altro lato però c’è una questione societaria da affrontare. Le dimissioni dell’intero cda e del presidente Agnelli hanno chiuso un’era, arriverà un nuovo gruppo dirigenziale per proseguire il lavoro. A tenere banco però nel 2023 sarà l’inchiesta Prisma che vede coinvolti i bianconeri. Oltre la questione legata alla giustizia ordinaria rimane però da capire pure se ci saranno decisioni importanti da parte della giustizia sportiva. Con la Juventus che rischia punti di penalizzazione o altre sanzioni.

Juventus, l’avvocato Pisani invoca sanzioni pesanti

Come si legge su calciomercato.it l’avvocato Angelo Pisani ai microfoni di “Radio Napoli Centrale” ha parlato proprio della vicenda Juve. “E’ un caso che merita un intervento deciso delle istituzioni a livello più alto. Cosa mi aspetto? Per quanto riguarda le plusvalenze c’è già stato uno ‘sconto’, ma tra prove e intercettazioni si evince che non c’è nulla di corretto nel sistema” spiega.

Pisani ha invocato delle sanzioni pesanti nei confronti dei bianconeri: “Se fossi in Chiné (capo della Procura Federale, ndr) sarei per pene ancora più severe e cautelativamente sospenderei il campionato in attesa di capire il vero ruolo della Juve. Non si può giocare un campionato falsato. Chiederei la radiazione del club bianconero, deve esserci un messaggio forte. Per me la regola deve essere tolleranza zero in questi casi”. Parole che senz’altro faranno molto discutere sui social, non solo tra tifosi della Juventus.