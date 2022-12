Juventus, fulmine a ciel sereno Pogba: il rientro slitta ancora

Juventus, fulmine a ciel sereno Pogba: il rientro del francese slitta ancora. Ecco la situazione attorno alle condizioni del francese

Doveva, e deve essere, l’acquisto per la seconda parte di stagione. Ma il rientro di Pogba diventa un giallo. Nel giorno in cui la Juventus si è ritrovata alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri, i social media manager bianconeri hanno postato un video in cui si vedeva il giocatore sorridente e pronto a tornare in campo, all’inizio di gennaio, nella gara in programma il prossimo 4 gennaio contro la Cremonese. Ma adesso ci sono dei dubbi su questa data, che non diventa un obiettivo ma che è una speranza – scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – visto che il francese, ad oggi, non ha ancora assaporato il campo.

Non corre Pogba. Al momento ha fatto solamente palestra e piscina. Oltre alle solite terapie. Ma il pallone non lo ha visto insieme ai compagni. E ovviamente questo è un problema e non di poco conto.

Juventus, la situazione Pogba

Non c’è paura, ma nemmeno così tanto ottimismo. Ci si aspettava, o almeno tutti si aspettavano, che ormai il Polpo potesse lavorare con il resto del gruppo. Ma il 2022 nerissimo che lo ha accompagnato, con la rinuncia anche al Mondiale, impongono cautela a tutti. In primis a lui, che ha una voglia matta di tornare in campo, e poi allo staff medico della Juventus, che sa benissimo che una ricaduta o qualsiasi altro stop potrebbe davvero mettere a rischio l’intera stagione.

Una stagione iniziata male, con l’infortunio durante il ritiro, e che è continuata peggio. Nemmeno un minuto in campo. Nemmeno una panchina. Sempre fuori, da agosto. Il colpo dell’anno che ancora non ha toccato un pallone in Serie A e nemmeno in Champions League. Ecco perché non si vuole rischiare nulla. Il 4 gennaio si avvicina, e di certezze, al momento, non ce ne stanno.