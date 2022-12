Rinnovo a tutti i costi: la Juventus “perde” il Campione d’Europa

Non terminano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue possibili mosse nel corso del 2023.

L’anno che sta per arrivare sarà di fondamentale importanza per i colori bianconeri, perchè di fatto segna l’inizio di una nuova era al timone della società. Dopo l’addio del presidente Agnelli e dell’intero cda dimissionario il nuovo gruppo dirigenziale sarà chiamato a proseguire nel lavoro di costruzione di una squadra sempre più ambiziosa sia in Italia che in Europa.

Certo al momento ci sono diversi punti interrogativi, alcuni dei quali riguardano proprio il mercato. Arriverà qualcuno nel mese di gennaio a rinforzare la rosa di Allegri oppure bisognerà attendere la prossima estate? Più probabile questa seconda opzione, anche se la concorrenza è sempre tanta sugli obiettivi che ci si prefiggono. Nel frattempo la Juventus però non dovrà stare con le mani in mano. C’è una seconda parte di stagione da affrontare al massimo, con tante possibilità di far bene in serie A ma anche in Europa League.

Juventus, Jorginho vicino al rinnovo con il Chelsea

Blindare i migliori giocatori ma guardare anche al futuro, puntando molto sulla strategia dei futuri parametri zero. Vale a dire quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che potranno essere ingaggiati senza spendere nulla per il loro cartellino. Anche questa estate ci sono tanti nomi importanti.

Tra questi c’è anche quello di Jorginho, regista del Chelsea e della nazionale azzurra. Giocatore ormai maturo, che da anni calca palcoscenici di spessore e che per la Juventus sarebbe davvero un colpaccio. Tuttavia come ha riportato Tmw le possibilità che vesta il bianconero sono sempre meno. Crescono infatti le chance di rinnovo da parte del giocatore con il Chelsea, c’è ottimismo nel club inglese per prolungare l’accordo in scadenza. Anche il Barcellona tiene costantemente d’occhio la situazione, pronto a sferrare l’assalto.