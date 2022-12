“Qatar? Come se si giocasse il mondiale a Milano”

Non solo Juventus, questi sono giorni cruciali per quanto sta accadendo nei mondiali in Qatar che si avviano alla finalissima del torneo.

L’europarlamentare Ignazio Corrao nel frattempo è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in diretta su TvPlay per parlare del Qatargate, lo scandalo di corruzione che ha colpito alcuni suoi colleghi del Parlamento Europeo, e non solo. “La FIFA è un’autocrazia. Com’è possibile che non si sia proceduto ad una regolamentazione diversa soprattutto sull’assegnazione dei mondiali? Vale per il Qatar come per la Russia. Perché la Uefa non ha spinto per una riforma vera della Fifa? Sono tutte domande legittime e le risposte sono inquietanti. La Danimarca ha minacciato la Fifa di ritirarsi. E’ un organismo che deve cambiare”.

Lo stesso Corrao alla TvPlay ha criticato proprio l’assegnazione dei mondiali al Qatar. “Un Mondiale nella penisola arabica sarebbe stato più giusto ma il Qatar è un paese piccolissimo, come se si giocasse il mondiale a Milano. Giusto dare spazio all’organizzazione di questi eventi a un numero più ampio possibile di aree nel mondo, ma non in un singolo paese come il Qatar che è davvero molto piccolo” ha detto l’europarlamentare.

Spiegando anche come “parlando di Qatargate si può affrontare anche il tema del Paris Saint Germain. Ci vuole uniformità nelle regole, altrimenti tutte le competizioni rischiano seriamente d essere falsate”.