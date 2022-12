Formazioni ufficiali Arsenal-Juventus: Allegri vara la linea verde

Arsenal-Juventus, i bianconeri scendono in campo contro la capolista della Premier League. Ecco le scelte di Massimiliano Allegri

Si avvicina il ritorno del campionato e la Juventus alza il livello. La squadra di Massimiliano Allegri infatti tra poco scenderà in campo contro l’Arsenal, capolista della Premier League, per un’amichevole che potrebbe dare delle indicazioni importanti al tecnico della Juventus.

Come sappiamo il momento non è dei più tranquilli dentro la Vecchia Signora, ed ecco perché giocare potrebbe anche allontanare quelli che sono i cattivi pensieri di una squadra che al momento è senza presidente e che potrebbe avere delle ripercussioni anche in classifica. Ma non ci pensiamo, ovviamente, si scende in campo contro la truppa guidata da Arteta che come detto vuole vincere il campionato inglese. Una squadra, quella londinese, che potrebbe anche essere “incontrata” a gennaio, visto che si parla di un forte interesse verso Vlahovic dopo l’infortunio al Mondiale di Gabriel Jesus. Insomma, intrecci, ma quello che interessa oggi è il campo. Ecco le scelte ufficiali di Allegri.

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tierney; Odegaard, Partey, Xhaka; Vieira, Nketiah, Nelson.

Juventus: Perin; Rugani, Gatti, Riccio; Barbieri, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Soulé; Miretti, Kean. In panchina: Pinsoglio, Vinarcik, Huijsen, Rouhi; Nonge, Zuelli, Besaggio, Iling-Junior; Aké, Cerri, Mbangula.