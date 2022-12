Addio a sorpresa in attacco: la Juventus è avvisata

Anche dopo la prova di ieri sera contro l’Arsenal non si placano le voci di calciomercato che riguardano la Juventus.

Il nuovo anno è ormai alle porte e il mese di gennaio sarà un mese cruciale per la Juve sotto tanti punti di vista. In primis quello societario, considerando che un nuovo gruppo dirigenziale sarà chiamato a prendere il timone del club, proiettandolo verso il futuro. Dovranno essere prese decisioni importanti a 360 gradi.

Gennaio sarà anche il mese del ritorno in campo dopo la lunga pausa per i mondiali in Qatar. Allegri e i suoi ragazzi hanno ottime chance di potersi inserire nella lotta per lo scudetto, specie se giocheranno come hanno fatto nelle ultime apparizioni del 2022, culminate con sei vittorie consecutive. Poi ci sarà appunto la finestra di calciomercato. La Juventus potrebbe mettere a segno qualche colpo low cost per puntellare la rosa, i maggiori investimenti saranno senz’altro nel corso della prossima estate.

Juventus, l’Internacional pronto a farsi avanti per Kaio Jorge

Ci sono comunque diverse situazioni da definire in casa bianconera. In primis quelle legate ai rinnovi dei calciatori che sono in scadenza. Ma si dovranno prendere delle decisioni anche riguardo quei giovani che finora hanno trovato poco spazio. Uno di questi è Kaio Jorge, ormai ai box da tempo per infortunio.

🚨 Direção do Internacional segue no mercado em busca de um camisa '9' titular.

O nome que mais agrada é o de Kaio Jorge (20), atualmente na Juventus.

A negociação é considerada difícil com os italianos, mas o perfil do atacante é o preferido.

[@LucasCollar] – [@QGdoInter] pic.twitter.com/i1xjnPVwh9 — Futebol em off (@futebolemoff_) December 17, 2022

In Brasile si sta parlando di quanto l’Internacional sarebbe pronto a farsi avanti per avere in prestito l’attaccante, al quale sarebbe pronto ad affidare una maglia da titolare. Tuttavia si sottolineano comunque le difficoltà dell’affare, con la Juve che magari preferirebbe prestarlo in Italia per metterlo alla prova.