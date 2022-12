Il tecnico spiazza tutti: “Dove c’è denaro, c’è il diavolo”

I mondiali sono ormai in archivio, si sono conclusi domenica pomeriggio con il trionfo dell’Argentina sulla Francia.

Una partita spettacolare quella che è andata in scena, con Messi e Mbappè che hanno tenuto con il fiato sospeso milioni e milioni di telespettatori sparsi per il mondo. Uno spot bellissimo per il calcio, anche se l’edizione che si è giocata in Qatar è stata molto criticata.

Ai nastri di partenza non c’è stata, per la seconda volta consecutiva, l’Italia. Il nostro calcio è in grande affanno e il titolo di campioni europei sembra già essere finito nel dimenticatoio. C’è un modo per risalire al più presto la china? Investire sui giovani sembra essere una ricetta da provare, del resto è quello che farà Mancini nei prossimi raduni. Ma bisognerà scavare fino alle radici e ritrovare prima di tutto la passione e la voglia di vincere.

Baldini critica il sistema calcio

L’ex allenatore del Perugia, che si è dimesso a ottobre dal suo incarico con gli umbri, ha criticato tutto il sistema calcio durante un intervento agli ItalianSportAwards, come riportato da TvPlay.

“I cosiddetti grandi investimenti sono la rovina di questo sport ed è un discorso che vale per tutti. La Juventus? Non voglio riferirmi a qualcosa di specifico, ma ripeto che dove ci sono tanti soldi c’è il Diavolo” ha detto. Baldini non ha visto alcuna partita del mondiale in Qatar, tranne la straordinaria finale Argentina-Francia: “E’ stata una bellissima partita che ha regalato tante emozioni. Il bello del calcio è vedere a fine partita le lacrime di chi ha perso e la gioia sfrenata di chi ha vinto. I sentimenti e la voglia di costruire qualcosa di bello possono salvare questo sport“.