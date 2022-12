Calciomercato Juventus, Di Maria ha chiuso il cerchio: nessun dubbio sul suo futuro

Calciomercato Juventus, Di Maria ha chiuso il cerchio: ormai per il Fideo non ci dovrebbero essere più dubbi per il futuro

Angel Di Maria ha chiuso il cerchio. Con la vittoria di ieri al Mondiale, il Fideo ha conquistato l’unico trofeo che mancava nella sua bacheca, e adesso è pronto a tornare a Torino per riprendere il discorso con la Juventus.

In casa bianconera ovviamente sperano che questa vittoria possa dare nuove motivazioni al giocatore. Quelle che nella prima parte di stagione sono mancate perché parliamoci chiaro, il pensiero è sempre stato alla nottata di Doha vissuta ieri. Insomma, un Di Maria diverso a Torino per sei mesi, quelli che mancano alla fine della scadenza naturale del contratto. Sì, perché secondo La Stampa questa mattina in edicola non dovrebbero esserci dubbi su quello che sarà il futuro del calciatore argentino.

Calciomercato Juventus, Di Maria saluta

Alla fine della stagione Di Maria saluterà. Nonostante quello che al momento è il pressing dei compagni di squadra che lo vorrebbero vedere un’altra stagione almeno alla Continassa. Ma per ora il pensiero dell’argentino è rimasto uguale: chiudere con un trofeo, l’ennesimo della sua carriera, con la maglia della Juventus addosso per poi tornare al Rosario, squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.