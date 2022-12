Calciomercato Juventus, clausola da 50 milioni: la spunta il Real

Il calciatore spegne le speranze della Juventus. Vicina la firma col Real Madrid che sbarra la strada anche alle big di Premier League.

Qatar 2022 ha chiuso ufficialmente i battenti dopo quasi un mese di partite che hanno portato al trionfo dell’Argentina, vittoriosa in finale, dopo i calci di rigore, sui campioni uscenti della Francia. Una manifestazione che ora ridarà spazio ai principali campionati del mondo che, fermatisi per darle spazio, ritorneranno a breve in campo per la seconda parte della stagione 2022-2023.

Una seconda parte di campionato che, nel caso della nostra Serie A, scatterà il prossimo 4 gennaio con le sfide della sedicesima giornata di campionato che, com’è noto ormai da tempo, sarà preceduta dall’apertura ufficiale delle trattative, prevista per lunedì 2 gennaio. Una finestra di mercato che durerà appena un mese e che servirà alle squadre per puntellare un po’ le rose o per piazzare colpi in vista dell’estate.

Tra le squadre al lavoro in questo senso, c’è sicuramente la Juventus del nuovo presidente, Gianluca Ferrero, che, stando a quanto emerso in queste ore, avrebbe messo nel mirino un attaccante della Liga che, qualora la trattativa andasse in porto, farebbe sicuramente comodo a Massimiliano Allegri.

Juventus, sfuma la trattativa per l’attaccante: va al Real Madrid

Messa in archivio la bella vittoria di sabato sul campo dell’Emirates Stadium, contro l’Arsenal di Mikel Arteta, la Juventus è tornata al lavoro per prepararsi al meglio in vista dell’impegno esterno del 4 gennaio prossimo contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. Un impegno, quello contro i grigiorossi, che i bianconeri punteranno ovviamente a vincere per portare a sette la propria striscia di vittorie consecutive (magari senza subire gol) e confermarsi in terza posizione alle spalle di Milan e Napoli.

Una Juventus che, in attesa di tornare ufficialmente in scena, strizza l’occhio anche al calciomercato la cui apertura è fissata al prossimo 2 gennaio. Un mercato che, stando a quanto riferito da todofichajes.com, vedrebbe la Vecchia Signora interessata all’attaccante dell’Athletic Bilbao, Nico Wiilliams, sulle cui tracce ci sarebbero anche vari club di Premier League e soprattutto il Real Madrid di Florentino Perez che, pronto a fare leva sulla volontà del giocatore di restare in Spagna, potrebbe piazzare il colpo già nelle prossime settimane.