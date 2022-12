Calciomercato Juventus, stop alle parole: Conte firma un contratto monstre

Calciomercato Juventus, è il momento di dire stop a quelle che sono state le parole fino al momento. Conte firma un contratto monstre

Le parole se le porta via il vento, adesso è arrivato il momento di chiudere la questione che riguarda Antonio Conte. Il tecnico del Tottenham è stato accostato alla Juventus per diverso tempo, ma adesso i tempo sembrano essere maturi per il rinnovo di quel contratto che scade il prossimo giugno.

Non c’è ancora un’offerta ufficiale, ma la sensazione è che possa arrivare assai presto, soprattutto per quelle che sono state le indiscrezioni del Telegraph, che di solito nell’anticipare le notizie ci prende sempre. Sì, il quotidiano inglese svela come gli Spurs sarebbero pronti a mettere davanti a Conte un’offerta irrinunciabile per il rinnovo. Un’offerta di quelle che davvero poche volte nella vita un tecnico riesce a trovare.

Calciomercato Juventus, 18 milioni di euro all’anno per Conte

Il Tottenham non bada a spese per tenere Conte: 18,3 milioni di euro all’anno per il tecnico che ha portato la squadra in Champions League lo scorso anno dopo una rimonta incredibile e che quest’anno si è preso pure gli ottavi della massima competizione europea.

A queste cifre ovviamente è assai difficile dire di no, anzi è proprio impossibile pensare che Conte possa lasciare il Tottenham. In Italia, nessuno, può garantire uno stipendio del genere e nemmeno in altri campionati ci si può minimamente avvicinare a queste cifre. Conte, insomma, aspetta solamente l’offerta finale, quella che serve per dire di sì e di chiudere la questione.