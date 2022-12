Calciomercato Juventus, tandem da sogno con Bastoni: cash e scambio per il sì

Calciomercato Juventus, Marotta è pronto a sacrificare uno dei suoi gioielli per raggiungere l’obiettivo: bianconeri scavalcati.

La Juventus, si sa, ha da sempre una particolare predilezione per i giovani talenti che si mettono in mostra in Serie A, soprattutto se italiani. Non stupisce, dunque, l’interesse che il club bianconero sembra manifestare in queste settimane per Giorgio Scalvini, il difensore classe 2003 fuoriuscito dalla rinomata “cantera” dell’Atalanta.

Gian Piero Gasperini, un altro che di giovani se ne intende, l’ha lanciato nella scorsa stagione ed oggi è spesso titolare nella Dea. Anche il selezionatore Roberto Mancini l’ha recentemente convocato, facendogli prendere subito confidenza con la maglia azzurra, assaggiata già con l’Under-21 di Nicolato. Inutile ricordare come le big – sia d’Italia che d’Europa – lo seguano ormai da diversi mesi. La Juventus, però, dovrà fare i conti con una concorrenza spietata. L’Atalanta lo valuta non meno di 40 milioni ed in questo momento sembra essere in vantaggio l’Inter, che lo considera uno dei potenziali sostituti di Milan Skriniar, finito nel mirino del Psg dallo scorso luglio.

Calciomercato Juventus, la carta per arrivare a Scalvini è il giovane centrocampista Fabbian

Marotta e Ausilio, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbero pronta una strategia per assicurarsi il prodotto del vivaio atalantino. I due dirigenti nerazzurri hanno intuito l’interesse della Dea per Giovanni Fabbian, coetaneo di Scalvini che sta facendo stropicciare gli occhi a tutti in Serie B con la Reggina. Il centrocampista originario di Padova è uno dei migliori giocatori del campionato cadetto ed ha già realizzato cinque gol.

Potrebbe diventare lui, stando a quanto riporta l’edizione odierna della Rosea, la carta per arrivare al difensore dell’Atalanta, appetito anche da alcuni club della Premier League, tra cui il Tottenham di Conte e Paratici. La Gazzetta, a tal proposito, parla di un incontro che ci sarebbe stato tra Marotta e l’agente del giocatore. L’Inter, insomma, vuole giocare d’anticipo inserendo nella trattativa per Scalvini uno dei suoi gioielli più preziosi con l’obiettivo di bruciare la concorrenza. Ora non resta che capire quale sarà la contromossa bianconera.