La Juventus lo prende dal Napoli: “Trattativa più che avviata”

Federico Cherubini, attuale direttore sportivo bianconero, è uno dei pochi dirigenti “sopravvissuti” allo tsunami dello scorso 28 novembre. Il vecchio Consiglio d’amministrazione non esiste più, ma l’uomo che nell’estate 2021 ha preso il posto di Fabio Paratici, arruolato dal Tottenham, continuerà a dirigere le operazioni di mercato della Juventus. Almeno fino al prossimo mese di giugno.

Già, perché dopo questi sei mesi potrebbero cambiare ancora molte cose all’interno del club bianconero. Tra circa trenta giorni si insedierà una nuova dirigenza: impossibile prevedere adesso le scelte che verranno fatte in tal senso. Sarà rivoluzione oppure no? Domande a cui è difficile, oggi, trovare una risposta. Certo, la sensazione è che molto dipenderà anche dai risultati sportivi. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a dare quanto prima una sterzata a questa stagione, che non è iniziata affatto con il piede giusto. E in caso di flop uno dei primi a pagare potrebbe essere proprio Cherubini.

La Juventus lo prende dal Napoli, “Giuntoli prossimo direttore sportivo bianconero”

Del resto, la Juventus avrebbe già in mente chi potrebbe succedergli. E il grande “sogno” si chiama Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, uno dei principali artefici (da dietro le quinte) di questa strepitosa prima parte di stagione da parte degli azzurri. Piace anche Andrea Berta, oggi all’Atletico Madrid, ma il diesse partenopeo è l’obiettivo numero uno se dovesse finire l’era Cherubini.

Lo ha detto chiaramente il direttore di “Signora Mia” Marco Venditti, intervenuto ieri ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione in onda su Twitch. “Dalle notizie che mi giungono – ha spiegato – ne abbiamo già parlato della possibilità reale e concreta di vedere Cristiano Giuntoli alla Juventus, ma adesso la trattativa è più che avviata”. “Nulla di ufficiale, ma a quanto ne so dall’anno prossimo sarà il nuovo direttore sportivo dei bianconeri”. E Cherubini? Secondo Venditti non è detto che non continui più a far parte del mondo Juventus: “Potrebbe lavorare al fianco di Giuntoli”, ha detto.