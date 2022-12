Calciomercato Juventus, dietrofront immediato: 120 milioni per il sì

Calciomercato Juventus, dietrofront immediato: per il sì finale servono la bellezza di 120 milioni di euro

Ha vinto il Mondiale da protagonista con la maglia dell’Argentina. E non solo ha fatto felice il popolo sudamericano, ma anche la società proprietaria del cartellino. Che adesso sogna di incassare per la sua cessione, che appare davvero inevitabile, la bellezza di 120 milioni di euro. Che sarebbe, poi, la clausola rescissoria.

Intanto viene smentita quella che era stata una voce importante: e cioè quella di un accordo con il Real Madrid. Niente di più falso secondo il giornalista Pedro Sepulveda, che sottolinea questo fatto. Perez è interessato al giocatore ma non ha trovato nessun accordo con il Benfica, che lo cederà solamente alla cifra inserita sul contratto. Centoventimilioni di euro. Soldi e anche tanti che la Juventus, alla quale il giocatore era stato accostato, non ha evidentemente da poter investire. Enzo Fernandez, insomma, rimane in attesa di capire qual è il suo futuro che sicuramente non sarà in Portogallo.

Calciomercato Juventus, nessun accordo per Fernandez

Come detto sembrava fatta con il Real Madrid, almeno secondo quelle che erano le voci. Ma non è proprio così, con Fernandez che rimane sul mercato e che è alla ricerca della migliore sistemazione per il suo proseguimento della carriera.

Una carriera che ha spiccato il volo con la manifestazione in Qatar e che non si fermerà sicuramente. Fernandez ha le stigmate del campione e ha quella personalità che serve a grandi livelli. Insomma, un predestinato accostato anche ai bianconeri che però hanno avuto dei problemi importanti e non potranno di certo riuscire in questo momento a partecipare a quella dovrebbe essere una vera e propria asta. La base è stata fissata.