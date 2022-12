Calciomercato, saluta la Juventus e va al Barcellona: non è Rabiot

Calciomercato, il club blaugrana non è interessato solo al centrocampista francese: rovente l’asse tra il Piemonte e la Catalogna.

Rimane sempre rovente l’asse Torino-Barcellona. E stavolta la Superlega non c’entra nulla. Protagonista è il mercato. Entrambe hanno infatti bisogno di rinforzi e potrebbero venirsi “in soccorso” a vicenda. Nei giorni scorsi, ad esempio, si era parlato di un possibile interesse da parte del club catalano per Adrien Rabiot, centrocampista bianconero in scadenza di contratto con la Juventus.

Protagonista della cavalcata della Francia verso la finale di Qatar 2022, poi persa contro l’Argentina di Leo Messi, l’ex Psg difficilmente rinnoverà con la Vecchia Signora. Le pretese della madre-agente sono molto alte e comunque fuori portata (al momento) per una Juventus che ha bisogno di imprimere una svolta a quelle che sono state finora le politiche finanziarie. Rabiot non pare disposto a rifirmare a cifre più basse, soprattutto ora che il suo rendimento è nettamente migliorato, anche grazie alle buone prestazioni offerte al Mondiale. Non a caso ha offerte da diversi club della Premier League.

Calciomercato, il Barça pensa anche a Cuadrado

La Juventus a questo punto deve decidere se tenerlo fino a giugno o provare metterlo sul mercato già a gennaio, con l’obiettivo di monetizzare. La soluzione Barcellona, tuttavia, sembra quella meno praticabile. Però potrebbe essere un altro l’obiettivo dei catalani, che continuano a guardare in casa dei bianconeri.

Secondo quanto riporta il portale iberico elgoldigital.com, i blaugrana starebbero pensando a Juan Cuadrado, anche lui in scadenza di contratto come Rabiot. Il tecnico del Barça, Xavi, apprezza molto la duttilità del colombiano, che può ricoprire più ruoli sulla fascia destra. Cuadrado, che nel 2023 compirà 35 anni, potrebbe essere invogliato a fare un’ultima esperienza in un top campionato, la Liga, visto che sente di avere ancora diverse cartucce da sparare. In Catalogna, in ogni caso, rischia di essere chiuso da Koundé: ecco perché non ha alcuna intenzione di prendere decisioni affrettate.