Juventus, caso senza fine Vlahovic: “Sì, si è operato”

Juventus, continua a tenere banco il problema fisico che sta affliggendo il centravanti serbo. Incerta la data del rientro.

Non riesce ancora a svuotarsi completamente l’infermeria bianconera. Massimiliano Allegri sperava di poter contare sull’intera rosa a disposizione una volta terminata la rassegna iridata. Ma purtroppo non è così. Federico Chiesa, tornato dopo oltre dieci mesi di stop per via dell’infortunio al ginocchio, è di nuovo alle prese con un affaticamento.

Non ci sono buone notizie neppure per Paul Pogba. Operatosi al menisco lo scorso ottobre, il centrocampista francese arrivato in estate dal Manchester United non dovrebbe rimettere piede in campo prima di febbraio. I tempi si sono decisamente allungati per il “Polpo”. L’altro giocatore che continua a tenere banco è Dusan Vlahovic, tormentato da una fastidiosissima pubalgia. L’ex Fiorentina non ha particolarmente inciso in questi primi tre mesi anche per via di questo problema fisico che è possibile risolvere dall’oggi al domani.

Juventus, Momblano: “Dusan si è operato in estate”

In realtà non è stata mai fatta chiarezza attorno alle condizioni dell’attaccante serbo, che nel frattempo ha anche preso parte ai campionati del mondo con la sua nazionale. Pure in Qatar abbiamo assistito solo a dei lampi del vero Vlahovic, che è comunque riuscito a segnare almeno un gol nell’ultima giornata della fase a gironi contro la Svizzera.

La pubalgia non cede di un millimetro e ne compromette la forma fisica. Al punto che non esiste ancora una data del rientro. E ciò non fa che accrescere le preoccupazioni del tecnico livornese, che non sa ancora se potrà contare sul suo centravanti titolare nella prossima sfida di campionato contro la Cremonese. Intanto il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus, ha svelato che in estate Vlahovic si è operato, scegliendo il cosiddetto intervento “light”. Che però evidentemente non ha funzionato.