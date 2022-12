La Juventus ora rischia grosso: “Processata due volte”

La Juventus dovrà affrontare un 2023 molto intenso. Non solo dal punto di vista sportivo ma soprattutto da quello societario.

Nelle scorse settimane ci sono state le dimissioni dell’intero cda e del presidente Agnelli. Presto sarà nominato un nuovo organo direttivo che sarà chiamato a guidare il club. Tra i tifosi però serpeggia la preoccupazione per quelle che potrebbero essere le sanzioni legate alle inchieste in atto.

Il noto giornalista ed editorialista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo ha spiegato alla TvPlay di calciomercato.it quel che potrebbe accadere ai bianconeri in futuro. In seguito all’inchiesta sulle plusvalenze che la Procura Federale intende riaprire, in seguito alla richiesta di revocazione delle due sentenze sportive di assoluzione emesse dal Tribunale Federale e della Corte d’appello, la Juventus potrebbe rischiare di dover andare incontro a due processi diversi? “Dal punto di vista tecnico è possibile, certamente. La giustizia sportiva si muove con una velocità e con un grado di sommarietà diverse rispetto a quella ordinaria. Dipende molto dal procuratore Chinè ma che la Juventus possa andare a giudizio due volte è una possibilità” ha spiegato il giornalista.

Juventus, decisioni dell’Uefa in arrivo?

Un processo sportivo il cui esito potrebbe coinvolgere anche l’Uefa, pronta a prendere delle decisioni importanti riguardo la Juventus.

“Il massimo organismo del calcio europeo non potrà che agire di conseguenza. E’ ovvio però che eventuali sanzioni, anche molto gravi, sarebbero comminate solo di fronte a casi di dolo accertato. Per intenderci, solo nel momento in cui l’organo di controllo finanziario dell’UEFA dovesse accertare che il bilancio presentato dalla società per accedere al settlement agreement era palesemente truccato. Sono questioni molto complesse” ha spiegato il giornalista Bellinazzo alla TvPlay. Settimane calde dunque in arrivo per i tifosi bianconeri.