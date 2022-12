Calciomercato Inter e Juve, firma gratis in estate: intrigo giallonero

Calciomercato Juventus, una vera e propria sfida ai vertici per il laterale. Adesso si aggiunge anche il club tedesco: i dettagli.

Non è solo più un duello ai vertici della Serie A. Per il laterale tanto desiderato da Allegri ci sarebbe un improvviso inserimento di un altro club ai vertici europei. Si tratterebbe del Borussia Dortmund.

Siamo già consapevoli di come Allegri abbia già identificato il profilo che permetterebbe alla Juventus un vero e proprio upgrade difensivo. Il profilo in questione ha già dato ottimi risultati sia in campionato ma soprattutto a livello internazionale, laddove, proprio quest’anno, nel confronto diretto, la Juventus ha avuto dimostrazione delle sue capacità.

Non solo derby d’Italia, anche il Dortmund nella corsa per Grimaldo

Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni provenienti dal portale estero ‘ojogo’, tra le favorite nella corsa per il laterale in scadenza di contratto con il Benfica e quindi libero di firmare con una nuova squadra da free agent per giugno, ci sarebbe anche il Borussia Dortmund.

Il club tedesco si iscrive tra le possibili favorite per arrivare al laterale difensivo tanto amato da Allegri, oltre all’Inter, adesso, la Juventus dovrà vedersela anche con la concorrenza estera del Dortmund, squadra sempre attenta a grandi talenti e vogliosa di ritornare a vincere in campionato oltre che in Europa. Certamente, adesso, la palla passerà al diretto interessato che a questo punto sarà libero di scegliere quale sarà la sua prossima destinazione, consapevole di avere alcune tra le più importanti squadre al mondo a seguirlo. Staremo a vedere cosa succederà ricordando che Grimaldo sarà libero a parametro zero già da giugno e per il momento l’ipotesi rinnovo appare un ipotesi non concordata nemmeno voluta dallo stesso giocatore.