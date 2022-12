CR7 scocca l’ultima freccia contro la Juve: erede a prezzo stracciato

CR7 scocca quella che è l’ultima freccia contro la Juventus: il suo erede, al Manchester United, lo prendono a prezzo praticamente stracciato

Stando alle notizie che sono arrivate negli ultimi giorni, Cristiano Ronaldo vorrebbe vederci chiaro in quella che è l’inchiesta che ha coinvolto la Juventus e di conseguenza anche il suo passaggio in bianconero ma anche quell’accordo sulla rinuncia dei stipendi quando è scoppiata la pandemia Covid.

Insomma, un Ronaldo che a quanto pare vuole andare fino in fondo – e mettiamo le cose in chiaro, ne ha anche la facoltà – e che continua ad intrecciare il suo nome con quello della società bianconera. Sì, perché dopo aver rescisso il suo contratto con il Manchester United nel corso delle scorse settimane, adesso da quelle parti devono trovare un sostituto. E a quanto pare, secondo le informazioni che sono state raccolte da dailyrecord.co.uk, Ten Hag lo avrebbe trovato a prezzo stracciato, mettendosi in mezzo a quella che era anche un’idea della Juventus.

Calciomercato Juventus, il Manchester vuole Joao Felix

Il sostituto dovrebbe essere il calciatore dell’Atletico Madrid Joao Felix, che ormai sembra aver concluso quella che è la sua esperienza nella Liga spagnola. Anche a Madrid hanno capito che è meglio lasciarlo partire. E potrebbero anche cederlo in prestito per sei mesi per 8 milioni di euro.

Una cifra irrisoria per quello che è costato il giocatore – oltre 120 milioni di euro – che il Manchester United, dopo il risparmio sull’ingaggio di Ronaldo, sarebbe pronto a investire sul portoghese. Da un portoghese all’altro, insomma, con la Juventus che dovrà per forza di cose fare un passo indietro, visto che per un’operazione temporanea, i torinesi, non vogliono in nessun modo investire quella cifra.