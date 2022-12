Calciomercato Juventus, offerta quadriennale: lascia Torino per la Premier

Calciomercato Juventus, il club londinese avrebbe messo sul piatto un contratto di quattro anni per il giocatore bianconero.

Non sono certo giorni facili, questi, per la Juventus. Tornata a lavorare sodo in vista della seconda parte della stagione ma inevitabilmente “distratta” dalle vicissitudini extrasportive che ormai dallo scorso novembre la stanno riguardano da vicino.

Ecco perché c’è parecchia curiosità su quale sarà la reazione che la squadra di Massimiliano Allegri avrà sul campo. A cominciare dalla sfida di campionato con la Cremonese, in programma il prossimo 4 gennaio. Bisognerà capire se Bonucci e compagni saranno in grado di “isolarsi” e non farsi condizionare da ciò che potrebbe succedere in futuro. Il pericolo numero uno, da questo punto di vista, sono le eventuali penalizzazioni. Uno scenario che fa paura ma che non si può più escludere a priori in seguito la richiesta da parte della Procura federale di riaprire il caso plusvalenze sulla base degli elementi fuoriusciti dall’inchiesta “Prisma”, portata parallelamente avanti dalla Procura di Torino.

Calciomercato Juventus, Paratici e Conte si fiondano su Rabiot

Nella speranza che tutto finisca per il verso giusto, i dirigenti incaricati di dare vita ad un nuovo corso sono impegnati a pianificare le mosse di mercato dei bianconeri. Che nel mese di gennaio tenteranno di non farsi sfuggire quelle occasioni che la sessione quasi certamente offrirà.

In Inghilterra, intanto, sembrano esserci nuovi estimatori di Adrien Rabiot, uno dei principali protagonisti della rimonta in campionato della Juventus. Nonché punto fermo della Francia di Didier Deschamps che ha sfiorato il secondo titolo mondiale consecutivo domenica scorsa in Qatar. Sia la BBC che il Times – come riporta Calciomercato.it – parlano di un interesse da parte degli Spurs di Antonio Conte e Fabio Paratici per il centrocampista transalpino in scadenza di contratto, una settimana fa accostato pure al Barcellona. Secondo l’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, il club londinese avrebbe già pronta un’offerta di quelle importanti. E Rabiot firmerebbe un contratto fino al 2026 alle cifre che in questo momento la Juventus non pare potergli garantire.