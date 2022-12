Calciomercato Juventus, lo United umilia la concorrenza: 120 milioni sull’unghia

By

Pensare alle prossime mosse di calciomercato da effettuare è un must per la Juventus, che ha lo sguardo rivolto al 2023 ormai vicino.

Pochi giorni ancora e poi arriverà il nuovo anno. Un 2023 che avrà fin da subito delle novità importanti per la società bianconera. Verrà infatti nominato un nuovo gruppo di dirigenti che avrà il compito di aprire una nuova era calcistica dopo le dimissioni dell’ormai ex presidente Agnelli.

Non cambierà la filosofia della Juventus, che è sempre quella di cercare di vincere e arricchire la propria bacheca con nuovi trofei. Ecco perchè in questa seconda parte di stagione si andrà a caccia dello scudetto e magari anche dell’Europa League, torneo nel quale Bonucci e compagni dovranno impegnarsi dopo la “retrocessione” dalla Champions. Nel mentre ci sarà anche il calciomercato, con una concorrenza sempre più agguerrita su alcuni obiettivi che i bianconeri si sono posti per rinnovare e rinforzare il proprio organico.

Juventus, mission impossible per Fernandez

Il centrocampista Enzo Fernandez è stato una delle stelle degli ultimi mondiali in Qatar. Ha conquistato il trofeo con l’Argentina risultando sempre tra i migliori in campo. Il calciatore del Benfica sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato, con i lusitani che non potranno resistere molto al pressing delle big.

Manchester United está ultrapassando o Liverpool na corrida por Enzo Fernández. Já há conversas em andamento entre todos os envolvidos. Red Devils estão dispostos, inclusive, a bater a cláusula de 120 M€ e evitar qualquer concorrência — Bruno Andrade (@brunoandrd) December 23, 2022

Come ha spiegato il giornalista Bruno Andrade il Manchester United avrebbe deciso addirittura di rompere gli indugi e, per sorpassare il Liverpool, sarebbe pronto a versare l’intera clausola di rescissione del contratto di Fernandez, vale a dire 120 milioni di euro. Cifra impossibile da pareggiare, che chiaramente allontanerebbe la Juventus da qualsiasi interesse nei suoi confronti.