Derby infuocato e non solo: 45 milioni, Juventus in ginocchio

Calciomercato Juventus, c’è un derby infuocato e non solo: anche in ballo la bellezza di 45 milioni di euro. Bianconeri in ginocchio

In casa Juventus tiene banco la questione terzini. Sappiamo benissimo che Cherubini e Allegri stanno cercando quelli che potrebbero essere degli elementi non solo per la prossima stagione, ma anche per gennaio, che possano andare a coprire quel buco che Cuadrado lascerà alla fine dell’annata.

Sì, ci sarebbe anche De Sciglio in rosa, ma ormai il tempo dell’ex Milan e pupillo di Allegri, anche per via di qualche infortunio di troppo, sembra essere finito. Insomma, serve qualcuno. E anche qualcuno di importante. Oppure, magari, qualcuno che sta dimostrando di avere delle ottime qualità e che potrebbe ulteriormente crescere nel corso delle prossime stagioni. Questo profilo, a quanto pare, porta il nome di Fresneda, esterno del Valladolid, che però ha attirato su di sé le attenzioni di molti club. Non solo in Italia.

Calciomercato Juventus, derby in Premier per Fresneda

Allora, partiamo da fatto: secondo le informazioni riportate da Il Tirreno, i contatti tra la Juventus e il Valladolid sono continui. Ma occhio al possibile doppio inserimento in Premier League, visto che si preannuncia un derby importante tra Liverpool ed Everton.

Le due formazioni infatti sembrerebbero molto interessate alle prestazioni del giocatore che ricordiamo ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro in questo momento. Che, però, potrebbe anche salire nel corso di questa stagione visto che nel momento in cui Fresneda toccherà le 22 presenze, il valore del suo cartellino lieviterebbe fino a toccare i 45 milioni di euro. Cifre importanti che un poco mettono paura. E la Juve, per evitare brutti scherzi in generale dovrebbe cercare di muoversi in anticipo. Cosa non semplice in questo momento.