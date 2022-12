Calciomercato, colonia argentina completata: tripla beffa Juventus

Il calciomercato della Juventus sarà un argomento molto caldo per la tifoseria nell’ormai prossimo mese di gennaio che sta per cominciare.

La squadra di Allegri vuole disputare una seconda parte di stagione ad altissimo livello. Per questo motivo si chiede concentrazione massima sulle questioni di campo, tralasciando tutti gli altri rumors che riguardano la società e quel che accade fuori dal rettangolo di gioco.

Puntare allo scudetto è l’obiettivo dei bianconeri, che sperano in ogni caso di chiudere nelle prime quattro posizioni. E poi c’è un’Europa League da onorare al meglio, magari con la speranza di riuscire a portare a casa questo trofeo che manca in bacheca. Nel frattempo a gennaio riapriranno anche le trattative di calciomercato, con la Juventus che terrà d’occhio eventuali occasioni che potrebbero presentarsi. Rinnovare e ringiovanire l’organico, tenendo sotto controllo il monte ingaggi, sarà una delle missioni della nuova dirigenza.

Juventus, MacAllister chiede all’Atletico la permanenza di Molina e De Paul

Nel frattempo arrivano voci dall’estero che riguardano potenziali obiettivi della Juventus, anche calciatori che sono nell’orbita bianconera da diverso tempo come ad esempio il centrocampista De Paul, ex Udinese così come il laterale destro Molina. Campioni del mondo con l’Argentina nei mondiali che si sono appena chiusi in Qatar.

Entrambi sono stati più volte accostati alla Juventus in passato e non c’è dubbio che sarebbero rinforzi graditi per mister Allegri. Tuttavia “El gol digital” spiega come uno dei nuovi obiettivi dell’Atletico Madrid abbia chiesto la loro sicuramente permanenza alla corte di Simeone come condizione chiave per approdare in Spagna. Stiamo parlando del centrocampista MacAllister (che ha pure tanti corteggiatori in Premier). Per il calciatore probabilmente sarebbe molto importante poter contare sui connazionali per inserirsi al meglio in un nuovo ambiente.