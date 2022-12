“A vita alla Juventus”: chiosa sulla firma, tutti felici e contenti

Calciomercato Juventus, parole che non lasciano dubbi sull’amore verso i colori bianconeri: adesso si può consolidare per “sempre”.

Il suo futuro potrebbe essere sempre la Juventus. Un affetto e un sentimento percepito sia dalle giocate ma soprattutto, anche, dai tifosi che ormai l’hanno incoronato proprio il loro beniamino.

“Può chiudere la carriera in Europa alla Juventus, lui è molto legato alla società ma anche alla città di Torino e ai tifosi”. Queste le parole pronunciate da Claudia Garcia, giornalista portoghese e Ceo dell’agenzia ‘Savoir Sport’. Un intervento diretto rilasciato in esclusiva ai microfoni dei colleghi di ‘Calciomercato.it’.

Calciomercato Juventus, futuro di Danilo deciso: “Si trova veramente bene”

Futuro di Danilo consolidato. Il classe 1991 è ormai, a tutti gli effetti, un veterano in maglia bianconera. Una certezza e solida realtà in difesa. Il campione ex City, ora, può concludere la sua carriera alla Juventus e questo sembra consolidato anche dall’esclusiva rilasciata ai microfoni di ‘Calciomercato.it’. Danilo è legato alla Juventus con un altro anno di contratto ma non è indubbio che ci sarà un ulteriore rinnovo che lo può, a questo punto, consolidare a “vita” con i colori bianconeri.

Claudia Garcia ha così ribadito ai microfoni di ‘Calciomercato.it’: “Si trova veramente bene con il club bianconero: ha vinto molto nella sua esperienza in Italia, però vuole continuare a vincere tanti trofei con la maglia della Juventus”. Una possibilità, quindi, molto concreta che presto Danilo prenderà con molta positività l’idea di un rinnovo con la maglia che gli sta dando più soddisfazioni in carriera e con cui si sente, indubbiamente, più legato. Un sentimento reciproco anche da parte dei tifosi che ammirano molto il giocatore facendolo già diventare un loro beniamino e probabile capitan futuro a questo punto.