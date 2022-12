Calciomercato Juventus, Jorginho a gennaio bianconero: è saltato il banco

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono sempre più convinti che il centrocampista non rinnoverà con il Chelsea.

La “nuova” Juventus comincia man mano a prendere forma. Oggi Exor ha ufficializzato i nomi dei dirigenti che dal prossimo mese prenderanno in mano le redini del club. L’azionista di maggioranza li ha indicati in una lista, depositata nei termini previsti. Nomine che saranno successivamente saranno ratificate nella fatidica riunione del Consiglio d’amministrazione, fissata per il prossimo 18 gennaio.

Sarà dunque una dirigenza “tecnica” quella che amministrerà la Juventus dal 2023. Nessun uomo “di campo”, nessuna vecchia gloria. Le notizie che circolavano nei giorni scorsi, del resto, non lasciavano spazio ad eventuali ripensamenti. Sta per essere varato un nuovo corso che dovrà riporre massima attenzione ai bilanci ed alle questioni di natura finanziaria. Nel frattempo, però, bisognerà pensare anche al mercato, la cui sessione invernale sta finalmente per aprire i battenti. In attesa di quelle che saranno le linee guida illustrate dal nuovo CdA, il direttore sportivo Federico Cherubini è impegnato a pianificare le mosse del club bianconero.

Calciomercato Juventus, il Newcastle pronto a buttarsi su Jorginho

I primi nomi sulla lista del diesse sono di quei giocatori che in estate diventeranno free agent. Stiamo parlando ovviamente dei cosiddetti parametro zero. Un mercato che da giugno offrirà occasioni importanti, da non farsi sfuggire per nessuna ragione al mondo.

Cherubini ha sempre avuto un pallino per Jorginho, l’uomo che guarirebbe probabilmente i “mali” del centrocampo della Juventus. E che piace moltissimo anche a Massimiliano Allegri. Le notizie che giungono dall’Inghilterra in questi giorni sono in un certo senso di conforto, visto che è quasi certo che il nazionale azzurro non rinnoverà il contratto con il Chelsea, malgrado abbia recentemente confessato di trovarsi molto bene a Londra. Occhio, tuttavia, ad un altro club bianconero, che sembrerebbe aver puntato l’italo-brasiliano. Stiamo parlando del Newcastle, acquistato un anno fa dal ricchissimo fondo saudita Pif, che in poco tempo ha scalato le gerarchie del campionato inglese. Stando a quanto riporta il Daily Mail, Jorginho sarebbe l’obiettivo numero uno dei Magpies.