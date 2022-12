Marchisio e Del Piero insieme alla Juventus: l’annuncio che manda in tilt il web

Juventus, il duo storico della storia bianconera insieme alla Juventus, adesso i tifosi sono tutti entusiasti: cosa sta succedendo.

Sia Marchio che Del Piero rappresentato per la Juventus la storia. Entrambi sono due leggende che hanno saputo fare la differenza nella squadra bianconera, per attitudine, appartenenza, per sacrificio ma anche per qualità. Uno nato a Torino che ha sempre giocato e lottato per la sua Juve e l’altro il capitano. Uno dei 10 più forti della storia del calcio italiano che, tutt’ora, rimane un giocatore amatissimo da tutta la fandom bianconera.

Come scrive ‘Marcello Chirico’, il prossimo Cda bianconero sta prendendo forma definitiva e nella prossima stagione ci saranno tutti i componenti di quella che sarà, ufficialmente, la nuova dirigenza bianconera. Non è indubbio, però, che tra i volti storici siano finiti in cima alla lista desideri proprio queste due leggende.

Juventus, il nuovo Cda prende forma: Del Piero e Marchisio ritornano? “Aspettiamo e vediamo”

Chirico sul suo profilo Twitter ha parlato del nuovo Cda bianconero che, come anche sottolineato da Elkann stesso, avrà come obiettivo quello di avere più tecnici capaci di tenere perfettamente sotto controllo i conti e costi effettivi tra ricavi e spese. Ma nella lista desideri non è indubbio che ci siano anche nomi importanti per la storia di questo club.

Marchisio e Del Piero rappresentato, entrambi, lo spirito d’appartenenza per questo club nel mondo e potrebbero essere i cosiddetti senatori capaci di tenere alta la bandiera della Juventus nel mondo, staremo a vedere però se, effettivamente, saranno parte del nuovo Cda. I tifosi ci sperano ma per ora sono solo suggestioni visto che, come detto poc’anzi, l’obiettivo principale sarà far quadrare tutti i conti e per questo ci saranno più che altro tecnici capaci di fare bene queste cose.