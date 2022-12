Del Piero ritorna alla Juventus: “Non è lì per caso”

Del Piero ritorna alla Juventus, continuano a rincorrersi le voci di un coinvolgimento dell’ex capitano bianconero.

La prima grande novità che porterà il 2023 riguarda ovviamente l’assetto societario. La Juventus, com’è noto, sta per dotarsi di un Consiglio d’amministrazione nuovo di zecca. Ma affinché i componenti – indicati domenica scorsa da Exor, azionista di maggioranza del club bianconero – entrino ufficialmente in carica bisognerà attendere il 18 gennaio. Soltanto a partire da quella data potranno essere operativi.

Oltre al presidente Gianluca Ferrero e al direttore generale Maurizio Scanavino, andranno a comporre il CdA anche Fioranna Negri, Diego Pistone e Laura Cappiello. Tutte figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, le quali avranno il non semplice compito, tra gli altri, di far fronte alle vicende giudiziarie che negli ultimi mesi hanno turbato la serenità in casa Juventus, generando un vero e proprio terremoto. Non ci sarà spazio, almeno per il momento, per uomini di campo eppure per ex giocatori bianconeri, leggasi “bandiere”. Sì, ogni riferimento ad Alex Del Piero non è affatto casuale.

Del Piero ritorna alla Juventus, Balzarini: “Vuole un ruolo operativo e non solamente d’immagine”

Un’eventuale candidatura di “Pinturicchio” come nuovo dirigente bianconero aveva immediatamente preso piede subito dopo le dimissioni dei componenti del vecchio Consiglio d’amministrazione. Del resto, era impossibile non pensare anche a lui nell’ottica di un imminente riassetto societario. Ma, a quanto pare, resterà un sogno nel cassetto.

Lo stesso Del Piero ha dato sin dal principio la sua disponibilità, a patto che il suo non fosse esclusivamente un ruolo di rappresentanza. L’ex capitano bianconero avrebbe dunque accettato ma solo se avesse avuto carta bianca. Per ora continuerà quindi a restare fuori dal mondo Juve, ma mai dire mai. Una tesi confermata anche dal giornalista Gianni Balzarini, intervenuto oggi pomeriggio ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch, secondo il quale “il nome di Del Piero non è lì per caso, ma lui chiede un ruolo operativo nella Juventus e non semplicemente di immagine”.