Calciomercato Juventus, affare saltato: bianconeri affondati

Calciomercato Juventus, dall’Italia non battono ciglio e il giocatore sta valutando l’ultima proposta di rinnovo.

La Juventus domani scenderà in campo per affrontare la terza e ultima amichevole di questa “insolita” pausa invernale. Spetterà ai belgi dello Standard Liegi testare gambe e muscoli dei giocatori di Massimiliano Allegri, già proiettati con la mente all’ormai imminente sfida di campionato con la Cremonese in programma la prossima settimana.

Parallelamente alle note vicissitudini societarie che stanno riguardando i bianconeri, l’argomento che inizia a tenere banco è quello relativo al mercato. Mancano infatti pochi giorni all’apertura della sessione invernale. In tanti si domandano se la Juventus sarà protagonista come lo scorso anno (improbabile). Oppure se rimanderà tutto all’estate, quando sarà già entrato ufficialmente in carica il nuovo Consiglio d’amministrazione. Il direttore sportivo Federico Cherubini intanto lavora strenuamente, con l’obiettivo di rendere più competitiva la rosa a disposizione del tecnico livornese. Ma il dirigente bianconero sa bene che sarà complicato fare la voce grossa come avvenne a gennaio 2022 quando la Signora sparigliò le carte portando a Torino Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, il Chelsea offrestam 7 milioni all’anno a Jorginho

Uno dei grandi sogni di Cherubini è mettere le mani su Jorginho, regista italo-brasiliano che in questi anni ha fatto le fortuna del Chelsea, facendo incetta di trofei internazionali. L’ex Napoli è in scadenza di contratto ma ancora non è stato raggiunto alcun accordo con il club inglese per il rinnovo.

Jorginho ha detto più volte che gradirebbe tornare in Italia ma allo stesso tempo ha ammesso che si trova molto bene a Londra. E restare non sarebbe certo un problema. Da Napoli, tuttavia – una delle probabili destinazioni – finora non hanno battuto ciglio. La Juventus, invece, si è limitata a dei timidi sondaggi con l’entourage. Secondo Calciomercato.it, dunque, prende sempre più quota il rinnovo con i Blues. Il portale spiega che il Chelsea ha appena formalizzato un’offerta di circa 7 milioni di euro, una cifra non troppo lontana da quella che Jorginho aveva chiesto per prolungare il contratto.